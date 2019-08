ECOJAZZ 2019 - Agosto si illumina di musica

Una sequenza di concerti, appuntamento imperdibile con il duo Rava – Rea e poi gran finale con Bungaro e Ornella Vanoni il 29 agosto 2019



28^ edizione di EcoJazz dal 6 al 10 agosto 2019 al Parco Ecolandia





Torna l'atteso appuntamento con Ecojazz, il festival internazionale che, con l'appassionata direzione artistica di Gianni Laganà, anima da 28 anni le estati di Reggio Calabria.



Dal 6 al 10 agosto 2019 si snoderà il ricco programma di Ecojazz, in memoria del giudice Antonino Scopelliti e di tutte le vittime per la Giustizia, scandito da appuntamenti di rilevanza internazionale.

Tradizionale, e magica come sempre, apertura all'alba del 6 agosto alla Rotondetta sul lungomare Falcomatà, gli altri concerti saranno al parco Ecolandia dove avrà luogo anche il gran finale fuori programma, il 29 agosto alle ore 21, rappresentato dallo straordinario concerto di Bungaro e Ornella Vanoni.



Ecojazz si conferma una manifestazione che unisce e mette in rete realtà virtuose del territorio con il sostegno compatto delle istituzioni.



"Io ho da tempo un sogno: che la gente venga ad Ecojazz per assaporare la bellezza di un festival che si propone di celebrare con la musica l'incanto e il fascino dello Stretto tra Reggio Calabria e Messina. Sogno che le persone si lascino ammaliare dai miti che costellano la nostra storia e i nostri paesaggi e che tutto ciò doni una sensazione di benessere e gioia. Ecojazz è anche ospitalità e generosità. I nostri scenari hanno sempre ispirato e continueranno ad ispirare i più grandi jazzisti del mondo che hanno costantemente dedicato a questo festival attenzione e passione. Ogni anno lavoriamo tanto per proporre grandi artisti e splendidi concerti ed anche quest'anno, non mancheranno le emozioni", sottolinea Giovanni Laganà, direttore artistico del festival.



A seguire, il ricco programma di questa 28 ^edizione di EcoJazz.



All'alba di martedì 6 Agosto (ore 04:30), ad incontrare la Fata Morgana sarà il Jazz del giovane trombettista Gabriele Mitelli con un progetto originale per Ecojazz.

La sua musica creativa, tra le più originali del panorama contemporaneo, aprirà il Festival nella suggestiva cornice della Rotondetta del lungomare Falcomatà,



Da mercoledì 7 agosto a sabato 10 agosto al parco Ecolandia di Arghillà il Jazz sarà protagonista indiscusso.



Mercoledì 7 agosto si inizia alle ore 21:45 con le melodie di Gemma Natali (armonica cromatica) e del Resilienza Group, composto anche da Chiara Rinciari (chitarra), Giuseppe Manti (contrabbasso) e Pasquale Campolo (batteria).

- Alle 22.15 spazio alla raffinatezza del chitarrista statunitense Kurt Rosenwinkel e del suo quartetto composto anche da Aaron Parks (piano), Eric Revis (contrabbasso), Jeff “Tain” Watts (batteria).



Giovedì 8 agosto, con inizio alle ore 22, saranno protagoniste le sonorità cubane racchiuse in Aguas (acqua), ultimo lavoro discografico del mitico pianista-compositore cubano Omar Sosa e della fine cantante e violinista Yilian Cañizares, con ospite il poliedrico percussionista venezuelano Gustavo Ovalles, appassionato studioso del folklore afrocubano.



Venerdì 9 agosto alle ore 22, un evento davvero imperdibile attende il pubblico di Ecojazz. Sul palco di Ecolandia si esibiranno con un concerto esclusivo due giganti del Jazz mondiale, il trombettista Enrico Rava, insignito recentemente dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e il pianista Danilo Rea, tra i più rappresentativi della scena jazzistica internazionale.



Sabato 10 agosto alle ore 19, sulla collina Contemplazione del parco Ecolandia, I Suoni dell’Urlo del Tramonto sul Mediterraneo saranno affidati al sublime suono del tabla del musicista di origine indiana Sanjay Kansa Banik e al talento della sua conterranea Troilee Dutta al sarod.



Giovedì 29 agosto alle ore 21, al parco Ecolandia finale di prestigio per questa 28^ edizione di Ecojazz che chiuderà in bellezza con il concerto fuori programma di Bungaro e Ornella Vanoni.



La 28^ edizione di EcoJazz è promossa dall’associazione Art Blakey, anche quest’anno in partenariato con l’associazione Azimut Alta Formazione, con il patrocinio della Regione Calabria, della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria e con l'adesione della fondazione Antonino Scopelliti.



Direzione Artistica: Giovanni Laganà



info: ecojazz@tin.it • www.ecojazz.it – 339.7329130

www.parcoecolandia.it – 0965. 679905