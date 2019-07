Ripristinato il guasto alle linee Enel nelle frazioni di Mosorrofa e Pavigliana

Facendo seguito a precedente comunicazione, si rappresenta che, per come comunicato telefonicamente dalla Enel Spa, il guasto alle linee nelle frazioni di Mosorrofa e Pavigliana è già stato ripristinato (29.07.19)



Si rappresenta che è stata comunicata dalla locale Prefettura la presenza di un guasto alle linee Enel nelle frazioni di Mosorrofa e Pavigliana. I tecnici dell'Enel stanno già lavorando ed hanno comunicato che probabilmente il guasto verrà ripristinato per le 12.00 di oggi.



Si ritiene tuttavia opportuno dare comunicazione alla cittadinanza di quanto sopra tramite il sito istituzionale dell'ente.

L'Ufficio di Staff del Sindaco è altresì in contatto con il Settore Welfare al fine di verificare l'eventuale presenza nelle aree interessate di persone bisognose di cure.



per segnalazioni di eventuale presenza nelle aree interessate di persone bisognose di cure:

Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale Tel. 096553004

Ufficio relazioni con il pubblico Tel. 0965.3622792 - 0965.3622793