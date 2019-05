ITALIA INTATTA Tour: alla scoperta di alcuni dei luoghi incontaminati d’Italia

ITALIA INTATTA TOUR

Con MARIO TOZZI e la partecipazione di Dario Vergassola

Alla scoperta di alcuni dei luoghi incontaminati d’Italia



18 maggio 2019 – ore 21:00

Teatro Comunale Francesco Cilea





Il viaggio si ispira al libro di Mario Tozzi* edito da Mondadori L’Italia Intatta ed è accompagnato da BMW, GENERALI, SAMMONTANA, TETRA PAK. Una produzione MISMAONDA in collaborazione per la tappa reggina con il Comune di Reggio Calabria.



Per scrivere il suo ultimo libro, L’ITALIA INTATTA (ed. Mondadori), il geologo e divulgatore MARIO TOZZI si è spinto nei luoghi più reconditi e nascosti, intatti appunto trovandoli quasi in ogni regione: intatti perché risparmiati dal turismo di massa; perché salvati dalla cementificazione; perché inaccessibili ai mezzi di locomozione veloci. Un’Italia intatta c’è, esiste ancora: nel giardino di casa, nelle città, a volte basta rallentare il passo per riconoscerla; imparare a conoscerla è l’unico modo non solo per riappropriarsene ma per sentire la responsabilità e il dovere di conservarla, in quanto traccia delle profonde radici di un’identità culturale e di una storia che sono il vero bene da lasciare in eredità alle generazioni future. Ecco allora l’idea di un tour in 10 tappe lungo le regioni e le province che ospitano alcuni di quei luoghi per raccontarne l’importanza e il valore insieme a chi sul territorio è impegnato a preservarli e promuoverli.



Il format scenico prevede una prima parte in cui MARIO TOZZI, supportato da immagini a commento, illustra in una lectio di circa 30’ il sito intatto della zona che ospita la tappa, in questo caso l'Aspromonte.



Nella seconda parte DARIO VERGASSOLA, anche lui testimone di bellezze paesaggistiche, presenta ed introduce gli ospiti, la Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria - Dott.ssa FRANCESCA GIUFFRE', il Presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria - Dott. ALFONSO ALIPERTA, il Presidente f.f. del Parco Nazionale dell'Aspromonte - Dott. DOMENICO CREAZZO, per dibattere con loro, insieme a Mario Tozzi, delle strategie più efficaci per salvaguardare i siti.



L’ingresso è gratuito con prenotazione tramite la registrazione su www.eventbrite.com – per accedere sarà necessario esibire la ricevuta di avvenuta registrazione.





*Mario Tozzi è Primo ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche. È presidente del Parco regionale dell’Appia Antica ed è membro del Consiglio scientifico del WWF. Tra i programmi televisivi che ha condotto l’ultimo «Sapiens, un solo pianeta» su Rai Tre e prima «Terzo Pianeta» e «Gaia»; su La7 «Atlantide», «Allarme Italia» e «La Gaia Scienza». Su Rai Uno ha condotto «Fuori Luogo» e collabora a «Kilimangiaro» su Rai Tre. Per la radio ha condotto «Tellus» (RadioDueRai). Scrive su «La Stampa» e su «Qui Touring». Ha collaborato con «National Geographic», «Vanity Fair» e «Oasis». Tra i suoi libri ricordiamo Italia segreta (2008), Pianeta Terra ultimo atto (2012), Tecnobarocco (2015) e Paure fuori luogo (2017).