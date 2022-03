Si comunica che, a causa di un intervento di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale, dalle ore 09:30 del giorno 09.03.2022, saranno previsti disservizi idrici nel comprensorio comunale della ex circoscrizione II^, in particolare nelle zone di Tremulini, Salita Zerbi, via C. Portanova, Villini Svizzeri, Via Cappuccinelli e Parco Caserta.

Si presume che nel pomeriggio della stessa giornata, verrà ripristinata la normale erogazione idrica.