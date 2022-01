14 Febbraio 2022 - Giornata Internazionale dell'Epilessia

Il Comune di Reggio Calabria aderisce all'iniziativa proposta dall'Associazione Epilessia , illumindando il Castello Aragonese di colore viola.

La richiesta pervenuta dalla suddetta Associazione, è rivolta a rivolta a rischiarare non solo metaforicamente una patologia di fatto dimenticata, in cui stigma e discriminazione pesano talvolta più delle sofferenze fisiche indotte dalla patologia stessa.



Il viola del Castello Aragonese spiccherà visivamente agli occhi per richiamare l'attenzione sull'epilessia, la seconda patologia neurologica cronica più diffusa al mondo.

La Giornata Internazionale dell'Epilessia (International Epilepsy Day) quest'anno ricorrerà il 14 febbraio.

per info sulla Giornata Internazionale dell'Epilessia:

https://www.associazioneepilessia.it/