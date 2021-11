Avviso - misure di sostegno (BUONI SPESA) in favore di nuclei familiari in difficoltà dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19

L'Avviso con prot. 22/11/2021.0218027.I è stato pubblicato all'Albo Pretorio al Numero Reg. Pubblicaz. 17885 in data 22-11-2021



Il Settore "WELFARE", RENDE NOTO CHE



è indetto l’Avviso pubblico per l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare (BUONI SPESA) in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 di cui all’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (C.D. Sostegni bis);



Ai fini dell'Avviso, si intendono:

a. per “generi alimentari e di prima necessità”, i beni alimentari, prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa, prodotti farmaceutici, farmaci e parafarmaci;

b. per “soggetti destinatari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti individuati dal Comune di Reggio Calabria a mezzo del presente Avviso pubblico, cui segue l’approvazione di elenchi stilati dal Comune medesimo, sulla base delle istanze pervenute, tenuto conto dei principi di ammissione ivi previsti e avendo cura di tutelare nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

A tal fine si precisa che destinatari della misura sono persone e nuclei residenti nel Comune di Reggio Calabria che si trovino in “stato di bisogno”.

c. per “buono spesa” si intende il titolo dematerializzato a mezzo di carte di pagamento elettronico utili alla semplificazione del procedimento amministrativo che consenta di fornire ai nuclei familiari beneficiari, carte acquisti da caricare con importi personalizzati nella misura del Bonus assegnato;

d. per “Servizio sociale comunale”, i Servizi sociali del Comune.



Il contributo concesso per mezzo del buono spesa è erogato ai nuclei familiari aventi diritto ed il relativo importo è determinato secondo le modalità specificate nell'Avviso.



Le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica utilizzando il modello di domanda disponibile al seguente link: http://servizi.hermesrc.it/DistribuzioneBuoniSpesa2022/Home.aspx

attraverso l’apposita piattaforma, a partire dalle ore 8.00 del 25/11/2021 e fino alle ore 12.00 del 20/12/2021.



Le domande presentate oltre il predetto termine e corredate da allegati in formato diverso da pdf, jpeg, jpg non saranno prese in considerazione.



Si precisa che anche chi ha già beneficiato dei buoni spesa nelle edizioni precedenti deve ripresentare la domanda (non è previsto nessun automatismo in quanto le condizioni economiche vanno aggiornate).



Saranno, inoltre, escluse le domande compilate erroneamente e corredate da documenti illeggibili.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda di partecipazione l’ISEE ordinario o, qualora lo ritenga più vantaggioso (e abbia i requisiti per richiederlo), l’ISEE corrente, anno 2021.

In caso di disponibilità di somme residue, si provvederà a pubblicare un nuovo Avviso, fino ad esaurimento dei fondi.



In caso di impossibilità, da parte del cittadino, di presentare istanza utilizzando direttamente l’apposita piattaforma, lo stesso potrà farlo avvalendosi di enti intermediari (CAF, Agenzie, ecc.).



Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è l’Avv. Francesco Barreca, Dirigente del Settore Welfare.



Nella sezione LINK viene pubblicato l'avviso integrale.