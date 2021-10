Censimento permanente 2021 della popolazione e delle abitazioni

L’ITALIA HA BISOGNO DI CAMPIONI: AL VIA IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021



Ad ottobre 2021 riparte la rilevazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.



Dal 1° ottobre al 23 dicembre 2021 su tutto il territorio nazionale si svolgerà il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni a cura dell’Istat, che anche quest’anno, rileverà a campione, le principali caratteristiche della popolazione e le condizioni sociali ed economiche dei territori.



Quest’anno il Censimento coinvolgerà un campione di 2 milioni e 472.400 famiglie, in 4.531 Comuni sull’intero territorio nazionale, che forniranno informazioni statistiche per realizzare un quadro informativo utile a capire la struttura demografica e socio-economica della popolazione. più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse.



Saranno circa 4000 le famiglie coinvolte e intervistate nel comune di Reggio Calabria.

“4000 campioni” , che consentiranno all’Istat, grazie all’uso integrato di rilevazioni statistiche e dati provenienti da fonti amministrative, di fotografare l’intera popolazione reggina.



A queste 4000 famiglie, contattate a mezzo lettera o tramite rilevatore, il compito di assicurare la buona riuscita della rilevazione nella nostra città, in modo da assicurare e arricchire, grazie alla loro preziosa collaborazione, il patrimonio comune di dati statistici utili alla collettività.



Ricordiamo a tutte quelle famiglie che hanno ricevuto la lettera di partecipazione al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni che il termine per compilare il questionario online - a casa o presso le postazioni web del centro comunale di rilevazione - è il 23 dicembre 2021.



Dal 14 al 23 dicembre 2021 sarà possibile eseguire la compilazione esclusivamente tramite intervista con rilevatore, ricevendo una visita a domicilio o recandosi presso il centro comunale di rilevazione.



Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza, vi invitiamo a contattare il Numero Verde Istat 800.188.802 , attivo tutti i giorni dal 1° ottobre al 23 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 21.00 • Scrivere all’indirizzo di posta elettronica censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it

Consultare il sito dell’Istat all’indirizzo https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni .



Oppure contattare l’Ufficio Comunale di Censimento sito in Via Torrione 2/n Palazzo dei Servizi Demografici - Comune di Reggio Calabria al numero 0965812684 / 0965810417 / 0965362453 / 09653622450 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: censimento@reggiocal.it

(pubbl. il 07.10.2021)

