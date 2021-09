Anno Scolastico 2021/2022 - Calendario

Si dispone che per l'anno scolastico 2021/2022, nelle scuole dell'infanzia comunali di Reggio Calabria, l'inizio delle lezioni è fissato per il 20 settembre 2021 e la fine per il giorno 30 giugno 2022.



Non si effettueranno lezioni nei seguenti giorni riconosciuti come festività nazionali e negli ulteriori giorni pure di seguito indicati:



Festività:

tutte le domeniche;

1 Novembre, festa di tutti i Santi;

8 Dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;

25 Dicembre, festa di Natale;

26 Dicembre, festa di Santo Stefano;

1 Gennaio, Capodanno;

6 Gennaio, Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

25 Aprile, Anniversario della Liberazione;

1 Maggio, Festa del Lavoro;

2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;

23 Aprile, Festa del Santo Patrono;



Sospensioni:

Il 2 Novembre 2021 – Commemorazione dei defunti;

dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022– Festività natalizie;

il 7 Gennaio 2022 – Ponte;

dal 14 Aprile 2022 al 19 Aprile 2022 – Vacanze Pasquali;

il 3 Giugno 2022 - Ponte