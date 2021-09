Avviso pubbl. per nomina rappresent. comunale in Enti, Aziende e Società

IL SINDACO

RENDE NOTO

- che si intende procedere alla designazione dei rappresentanti del Comune presso le Società in premessa indicate, in conformità alle disposizioni normative e statutarie;



- che a tal fine è consentito a quanti non abbiano già partecipato agli avvisi prot. n. 202943 del 30.11.2020 e prot. n. 127107 del 05.07.2021 di proporre la propria candidatura per una eventuale designazione o nomina in rappresentanza dell'Ente;



- che le candidature proposte andranno ad integrare l’elenco di candidati per la nomina a componenti dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica già in essere e potranno, in seguito, essere utilizzate anche per la nomina in altre società.



Gli interessati potranno proporre la candidatura come componente di Consiglio di Amministrazione ovvero di Organo di Controllo / Collegio Sindacale;



La proposta di candidatura deve essere presentata con domanda in carta libera, secondo i modelli di domanda “Allegato A” ed “Allegato B” allegati al presente avviso.



La domanda deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Reggio Calabria e redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 rispettando le clausole di incompatibilità ed inconferibilità prevista dalla legislazione vigente e dall’art. 110 dello Statuto Comunale

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal candidato.

Alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegati:



- copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità;

- il curriculum, debitamente sottoscritto, dal quale risulta comprovato il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del regolamento approvato con deliberazione n. 71/2020;

Lo stesso soggetto, avendone i requisiti, può presentare la propria candidatura per entrambi i profili di Amministratore Unico/Componente di Consiglio di Amministrazione e di Revisore Unico/Componente di Collegio Sindacale, purchè con due diverse e separate domande, complete di allegati, utilizzando i modelli di domanda “Allegato A” per la designazione/nomina quale Amministratore Unico/Componente di Consiglio di Amministrazione ed “Allegato B” per la designazione/nomina quale Revisore Unico/Componente di Collegio Sindacale.

La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 06.10.2021;

Le candidature pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione.



La domanda, in busta chiusa, con indicazione all’esterno del mittente e riportando la seguente dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico del 21.09.2021” per la designazione dei rappresentanti del Comune di Reggio Calabria", deve essere inviata, pena l’inammissibilità, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo servizio postale raccomandato, al seguente indirizzo: Comune di Reggio Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Calabria;

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, in Palazzo San Giorgio - Piazza Italia negli orari di apertura al pubblico;

- a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: sindaco@pec.reggiocal.it da una casella di posta elettronica certificata;



Per le domande spedite a mezzo raccomandata NON farà fede il timbro postale di accettazione. Le domande trasmesse a mezzo posta dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro il termine di scadenza sopra riportato.

Il presente avviso è affisso anche all’albo pretorio on line.

Eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni possono essere richiesti rivolgendosi alla Segreteria del Sindaco del Comune di Reggio Calabria, ore ufficio, direttamente, a mezzo contatto telefonico al n. 0965- 3622357, ovvero all’indirizzo PEC sindaco@pec.reggiocal.it.

Si prega di consultare l'avviso nella versione integrale ed i relativi allegati, scaricabili dalla sezione LINK a destra di questa pagina.