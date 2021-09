Avviso - Servizio di mensa per l'anno scolastico 2021/2022

Per gli utenti già fruitori del servizio mensa nell'anno scolastico 2020/2021, i genitori degli alunni interessati alla fruizione del servizio di mensa scolastica anche per l'anno scolastico in corso potranno avanzare istanza accedendo al Link posto sulla destra (modulo d’iscrizione on-line).



Per i nuovi utenti del servizio mensa è stato avviato il potenziamento lasciando integro il "concept" della gestione/prenotazione, ma rinnovando design e funzionalità. L'attenzione è stata rivolta prevalentemente ai nuovi fruitori per consentire una migliore interazione nei rapporti con l'Ente.



Con il nuovo modulo è possibile richiedere l'iscrizione On-Line al servizio di refezione e permette di:

Scegliere l'Istituto Comprensivo di appartenenza

Selezionare il plesso

Popolare i dati anagrafici del genitore/tutore

Popolare i dati anagrafici del fruitore del servizio

Inserire eventuali allergie o diete alimentari da seguire

Inserimento della fascia di reddito

Allegare documenti

Attraverso il Link presente sulla destra è possibile raggiungere la pagina web relativa al modulo di iscrizione on-line.



Per eventuali chiarimenti è possibile contattarci al seguente recapito telefonico: 0965 3622904 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica: