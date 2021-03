Dantedì: il 25 marzo si celebra la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.



Il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, si celebra in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con tante iniziative organizzate dalle scuole, dagli studenti e dalle istituzioni culturali.



L'edizione del 2021 è quella più significativa perché avviene del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.



In occasione della celebrazione è stato realizzato un video da alcuni studenti, su iniziativa dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana.



Consulenza artistico / letteraria: Fabio Cuzzola



Inferno, Canto I - interpretato dagli studenti:

- Flavio Vespasiano (Liceo Vinci) nella parte di DANTE

- Federico Vadalà (Liceo Volta) nella parte di VIRGILIO



(pubbl. il 24.03.2021)