Avviso sostituti Presidenti di Seggio – Turno di Ballottaggio

Al fine di sopperire alle eventuali rinunce di Presidenti di seggio nominati dalla Corte d’Appello, i cittadini interessati ed in possesso dei requisiti di iscrizione all’albo (iscrizione alle liste elettorali del Comune e diploma di scuola media superiore), possono manifestare entro e non oltre le ore 12,00 del 01 ottobre 2020 , la disponibilità ad assumere la funzione di presidente di seggio elettorale per il turno di ballottaggio che si terrà il 4 e 5 ottobre 2020.



Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio , ai sensi degli artt. 38 DPR 30/03/1957 n. 361 e 23 DPR 16/05/1960 n. 570:



a. Coloro i quali alla data delle elezioni abbiano superato il sessantesimo anno di età;

b. i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c. gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;

d. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.



Le richieste da effettuare mediante l’allegato alla presente comunicazione potranno essere inviate mediante PEC all’indirizzo

elettorale@pec.reggiocal.it

ovvero consegnate brevi manu presso la sede dell’ufficio elettorale di Via del Torrione prolungamento, n.2.



Le istanze verranno di volta in volta accolte purchè in possesso dei requisiti di legge. Sarà data precedenza ai richiedenti che avranno dichiarato precedenti esperienze nel ruolo.

Nella sezione Link sulla destra è presente il modello di comunicazione di disponibilità.