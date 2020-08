Avviso pubblico per accesso ai finanziamenti per il potenziamento dei centri estivi diurni destinati alle attività di bambini/e di età compresa tra i 3 e i 14 anni

il settore "Welfare E Istruzione" - Macroarea Welfare, rende noto che,

in attuazione dell’art. 105 del D.L. n. 34 del 19/5/2020 ed in conformità all’Allegato n. 8 del D.P.C.M. del 11.06.2020, si intende promuovere e sostenere il potenziamento dei centri estivi diurni, già avviati sul territorio comunale, in favore di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020, attraverso un contributo economico che potrà essere erogato a conclusione delle attività ed a rendicontazione da parte dei soggetti gestori dei centri estivi.



CUP n. H39D20000180001



L'Avviso ed i relativi allegati A1 e A2, già pubblicati all'Albo Pretorio al n. 4205/2020.



L'Avviso è finalizzato a promuovere e sostenere, in collaborazione con i soggetti privati attivi nel settore, i centri estivi 2020 attraverso l’erogazione di risorse che, contribuendo a sostenere i costi di gestione con un contributo economico, permettano, altresì, un abbattimento delle rette di frequenza applicate in un’ottica di sostegno indiretto alle famiglie con l'obiettivo di sostenere l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta, favorire al contempo la conciliazione di tempi di vita-tempi di lavoro e favorire esperienze educative e di socializzazione per bambini e ragazzi, rese ancora più necessarie dopo un lungo periodo di sospensione delle attività scolastiche.



DESTINATARI DELL’AVVISO

Possono presentare domanda di adesione i soggetti gestori che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, abbiano già trasmesso al Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria la comunicazione delle attività ludico-ricreative da realizzare nel territorio comunale, che abbiano presentato, altresì, la dichiarazione sostitutiva di attestazione del rispetto delle prescrizioni previste nel DPCM di riferimento e della data di inizio delle attività e per i quali non ci sia stata la comunicazione da parte dell’ASP della difformità del progetto organizzativo rispetto alle prescrizioni anti-Covid.

Le domande dovranno pervenire, entro le ore 12:00, del giorno 04/09/2020 , esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: servizi_sociali@pec.reggiocal.it

e dovranno riportare come oggetto: “Domanda di adesione al contributo per il potenziamento dei centri estivi 2020”.

E' possibile consultare l'Avviso in versione integrale ed i relativi allegati, dalla sezione LINK a destra di questa pagina.