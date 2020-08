Avviso rilascio tessere elettorali

Domenica 20 settembre dalle ore 7,00 alle 23,00 e lunedì 21 settembre dalle 7,00 alle 15,00 si vota per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nonché per il Referendum Costituzionale Confermativo per la riforma della Costituzione (articoli 56, 57 e 59) in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l'espressione del voto.

DUPLICATO TESSERA ELETTORALE

Il duplicato viene rilascio dall’ufficio elettorale e può essere richiesto per

• completamento

• smarrimento

• deterioramento

In caso di completamento e deterioramento la tessera deve essere esibita.

In caso di smarrimento la richiesta del titolare deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo smarrimento.

In caso di TRASFERIMENTO DI RESIDENZA il nuovo Comune di residenza consegna al titolare una nuova tessera elettorale e ritira quella rilasciata dal Comune di precedente residenza.

In caso di trasferimento di residenza all'interno del territorio comunale l’ufficio invierà all’elettore l'adesivo di aggiornamento e non è necessario chiedere il duplicato (aggiornamento) della tessera elettorale.

DELEGA AL RITIRO

La richiesta di duplicato può avvenire anche tramite delegato maggiorenne:

sono necessari documento di identità del delegato e la delega, firmata dall'intestatario e corredata da una fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario della scheda ed il documento di identità del delegato al ritiro.

In vista delle elezioni , l'ufficio Elettorale del Comune invita tutti i cittadini a controllare la propria scheda elettorale e, nel caso gli spazi per i timbri fossero esauriti, a procedere quanto prima al rinnovo. Questo per evitare code nel periodo elettorale, quando l'afflusso all'ufficio è maggiore.

Il duplicato è ritirabile presso l’Ufficio Elettorale in via Torrione 2/n, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17. Tel. 0965/362426 ;

e-mail: elettorale@pec.reggiocal.it



Il duplicato può essere richiesto anche presso le sedi decentrate sul territorio comunale.

Di seguito l’elenco degli Uffici decentrati del Comune di Reggio Calabria :



Ufficio decentrato Pellaro – via Nazionale, 124, telefono 0965/359175

Ufficio decentrato Catona – via Del Re, 17-19, telefono 0965/301817

Ufficio decentrato Ravagnese – Via Ravagnese Sup., 47 telefono 0965/3624663

Ufficio decentrato di Sbarre - Via Graziella, 5 telefono 0965/55059



e-mail certificata : decentramento@pec.reggiocal.it

COSTI- nessuno

Alla sezione link a destra l'AVVISO e la MODULISTICA PER RICHIEDERE IL DUPLICATO DELLA TESSERA ELETTORALE