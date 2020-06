Apertura Palazzo San Giorgio per celebrazioni matrimoni.

La Segreteria Generale, con nota prot. 05/06/2020.0096605.U, ha disposto quanto segue:

- la riapertura del Salone dei Lampadari per la celebrazione dei matrimoni a partire dalla data odierna.



- l’ingresso è consentito nella misura massima totale di 12 persone nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia tempo per tempo vigenti di distanziamento sociale ed uso di mascherine nei luoghi chiusi nonché della anzidetta circolare la nota prot-n. 94213 del 1 giugno 2020.



- l' accesso individuale deve essere tale da evitare ogni assembramento e seguire i percorsi di entrata e di uscita predisposti, con distanziamento di sicurezza.

Durante la cerimonia il distanziamento sociale non deve essere inferiore ad un metro sia laterale che frontale.



Nella sezione LINK è possibile scaricare la nota nella versione integrale



(pubbl. il 05.06.2020)