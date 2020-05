Festa dell'Europa 2020: distanti ma uniti

La Festa dell'Europa 2020 della Città di Reggio Calabria cambia formula a causa dell'emergenza Coronavirus.

La nostra piazza quest'anno sarà lo spazio digitale.



Volevamo esserci anche quest'anno, sopratutto quest'anno, non per festeggiare ma per celebrare i valori fondanti dell'Unione europea: coesione, solidarietà, stato di diritto, dignità umana.

Nell'arco della giornata del 9 maggio a partire dalle ore 10, racconteremo attraverso i contributi video dei nostri ospiti la Storia dell'Europa e l'Europa quotidiana - fatta di speranze, testimonianze, ripartenze. Unisciti a noi - giusto il tempo di un caffè.



Ti aspettiamo nella nostra pagina facebook ( fb.me/europedirectrc ) - #distantimauniti



ore 10.00

A 70 ANNI DALLA DICHIARAZIONE DI SCHUMAN

Marco Brunazzo, professore dell'Università degli Studi di Trento, Fondazione Antonio Megalizzi



ore 10.15

SCHUMAN DECLARATION: OUR EUROPE BEGINNING

Liceo Scientifico “A.Volta” di Reggio Calabria, European Parliament Ambassador School



ore 10.45

IL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ. I PROGETTI VINCITORI DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA



- 10.45| GioTag: giovani che rigenerano le periferie

@apiceue – Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa



- 11.15 | Youngi_Sport – Play Safe, Play Fair, Play Here

@YOUngiCamini – Informal Groups of Young People di Camini (RC)



ore 11.30

NOI E L'EUROPA: IL PROGETTO “A SCUOLA DI OPEN COESIONE”

@teamnewhorizonrc – Liceo Scientifico “A.Volta” di Reggio Calabria



ore 12.00

GLI STRUMENTI DELL'EUROPROGETTAZIONE

@CooperativaCISMe – Cooperativa per l'Innovazione e lo Sviluppo del Meridione (RC)



ore 12.15

EUROPEI CONTRO COVID19

Meet Up: Discover our Values through Volunteering

@ConventCentre – Associazoine culturale di Amantea (CS)



Per maggiori info, visita il sito web:

http://europedirect.reggiocal.it