Avviso pubblico per LSU ed LPU nei servizi pubblici essenziali afferenti alla gestione Cimiteri e SII

IL DIRIGENTE AD INTERIM dell'U.P.I. "AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA, SISTEMI MANUTENTIVI ED ERP"



Avviso con Prot. 07/04/2020.0067368.I



VISTA la nota sindacale prot. n. 59084 del 21.03.2020 con la quale è stato richiesto alla Regione Calabria, in considerazione della grave situazione di emergenza sanitaria in atto e dell'improrogabile necessità di garantire alcuni servizi essenziali non sospesi dalle misure anti-contagio varate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la possibilità di continuare ad utilizzare il personale rientrante nei bacini degli LSU ed LPU di cui alle leggi regionali n. 31/2016 e n. 15/2008, attraverso una rimodulazione, in via temporanea e d'urgenza, dei relativi progetti;



RILEVATO che, in particolare, la suddetta richiesta è finalizzata a consentire l'utilizzo del detto personale per l'espletamento delle funzioni inerenti i seguenti servizi essenziali:

- Cimiteri;

- Protezione Civile;

- Verde Pubblico;

- Acquedotti;



AVVISA



che è indetta procedura per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei lavoratori LSU ed LPU di cui alle leggi regionali n. 31/2016 e n. 15/2008 volta allo svolgimento di attività lavorativa, attraverso rimodulazione temporanea degli originari progetti, nei servizi pubblici essenziali afferenti alla gestione dei Cimiteri e del Servizio Idrico Integrato.



Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 9 aprile 2020, ore 15:00, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'U.P.I. "Ammodernamento rete idrica e fognaria, sistemi manutentivi ed Erp": manutenzione@pec.reggiocal.it



Nella manifestazione di interesse il lavoratore interessato dovrà indicare il servizio ove intende svolgere la propria attività lavorativa, ferme restando le esigenze dell'Ente di assegnazione alle attività che ne hanno effettiva necessità.

Alla sezione Link a destra di questa pagina, è possibile scaricare l'Avviso nella versione integrale.