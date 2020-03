Censimento online della Regione per chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni

E' attiva sul sito istituzionale della Regione Calabria una scheda censimento online per il monitoraggio dei rischi da Covid-19.



E' invitato a compilarlo chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico.



Nel rispetto della privacy, sarà possibile creare un database e monitorare il flusso degli arrivi, le località di destinazione e lo stato di salute delle persone interessate.



http://emergenzacovid.regione.calabria.it/

Inoltre, anche la Regione Calabria ha istituito il numero verde 800767676 (operativo dalle 8.00 alle 20.00) - per ricevere supporto e informazioni sul Coronavirus.