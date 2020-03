In data 06/03/2020, è stato effettuato il sorteggio degli scrutatori nominati da utilizzare in occasione del Referendum Confermativo Costituzionale.

Come è noto, il Referendum è stato sospeso, per tale motivo, gli scrutatori nominati in data odierna saranno utilizzati, per lo stesso Referendum Costituzionale Confermativo secondo le direttive Ministeriali



elenco scrutatori nominati effettivi con sezione;

elenco scrutatori supplenti.





Il Responsabile del Servizio Elettorale

Antonino COVANI