Avviso pubblico manifestazione di interesse per realizzazione di eventi da inserire nel programma "Carnevale 2020"

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REGGIO CALABRIA - DENOMINATO “CARNEVALE 2020”





Avviso con prot. 25574 del 07/02/2020



Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presentate secondo le modalità previste dallo stesso avviso.



Scadenza: entro e non oltre il giorno 13/02/2020 alle ore 10:00





(pubbl. il 07.02.2020)