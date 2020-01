Avviso - Servizio trasporto disabili 2019

Il Comune di Reggio Calabria Settore Welfare e Istruzione intende concedere ai disabili residenti nel territorio comunale, in possesso dei requisiti, l’erogazione di un assegno di servizio trasporto disabili per i collegamenti con le scuole primarie e secondarie di 1° grado nonché con i Centri Socio- Educativi/ Riabilitativi per l’anno 2019.



Per la determinazione dell’Assegno da concedere si terrà conto del MODELLO ISEE FAMILIARE CORRENTE del nucleo familiare convivente con il minore disabile o SOCIO-SANITARIO CORRENTE RISTRETTO per i disabili maggiorenni in corso di validità.



Nel caso in cui le risorse economiche destinate all’erogazione dell’Assegno di Servizio a favore dei beneficiari fossero insufficienti a soddisfare il numero delle istanze pervenute, l’importo del contributo potrebbe essere proporzionalmente ridotto.



Le domande dovranno essere inoltrate brevi manu al Settore Welfare e Istruzione del Comune di Reggio Calabria - Ufficio Disabili c/o Palazzo Ce.Dir. Corpo H, 1 piano , Via S. Anna II Tronco oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: servizi_sociali@pec.reggiocal.it entro e non oltre le ore 12:00 del 21/02/2020. Le domande pervenute oltre la data di scadenza del termine non verranno prese in considerazione

Nella sezione Link sulla destra èsono pubblicati l'Avviso integrale ed il modello di istanza editabile.