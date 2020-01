Avviso di manifestaz. d'interesse per designazione di un componente del consiglio di amministrazione del convitto "T. Campanella"

La presente manifestazione di interesse è finalizzata a formare una short list di nominativi aventi i requisiti di legge per la designazione di un delegato di questo Ente che farà parte del nuovo Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Campanella di Reggio Calabria in attuazione del comma 3 dell'art. 203 del DPR 297/94. L'incarico in argomento ha la durata di anni tre ed è a titolo gratuito.



Gli interessati a presentare la propria candidatura alla manifestazione di interesse dovranno utilizzare e presentare unicamente il modello di domanda allegato al presente avviso.

La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03.02.2020. Le candidature pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione.