REGGIO LIVE FEST 2019 - MIKA REVELATION TOUR

una coproduzione tra i Festival ALZIAMO IL SIPARIO e FATTI DI MUSICA



cofinanziato dalla Regione Calabria - Fondi PAC 2014-2020



Sabato 8 febbraio 2020 a conclusione del “Reggio Live Fest 2019”, al Palacalafiore di Reggio Calabria, il grande concerto di MIKA, eccezionale tappa per il sud Italia, oltre Napoli e Bari, del “Revelation Tour, lo spettacolare tour mondiale della popstar britannica di origine libanese” prodotto per l’Italia da Barley Arts.



Il Reggio Live Fest è un programma di eventi frutto della sinergia tra i due Festival “Alziamo il Sipario”, promosso dal Comune di Reggio Calabria e “Fatti di Musica”, trentatreesima edizione del Festival del Live d’autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna, entrambi riconosciuti dall’Assessorato Regionale alla Cultura come “Eventi Storicizzati” e “Grandi Festival Internazionali” per la valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria.



La ricca e variegata edizione 2019 è iniziata con gli eventi invernali al Teatro Comunale F. Cilea, i musical “Dirty Dancing” e “We will Rock you” e il concerto dei The Giornalisti presso il Palacalafiore proseguendo poi con la sessione estiva con i concerti di Max Weinberg, Alessandro Quarta, Max Gazzè, The Beatbox, Carl Brave, Levante, i QueenMania con Katia Ricciarelli.



Si chiude, quindi, con uno spettacolo straordinario: da Novembre Mika sta portando le nuove canzoni e i suoi straordinari successi in tour, con uno spettacolo in giro per l’Europa. Il Revelation Tour è iniziato a Londra il 10 Novembre, per proseguire in Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo. Il tour italiano promosso da Barley Arts per Mika si articola in 12 tappe nelle grandi arene di altrettante città, un record per un artista internazionale di grosso calibro.



I brani del nuovo album dal titolo My Name is Michael Holbrook hanno subito scalato le classifiche di tutto il mondo, diventando dei successi internazionali, come Ice Cream, Tiny Love, Sanremo, Tomorrow, quest’ultimo inciso anche in italiano.

Mika porterà le nuove canzoni e i suoi straordinari successi nel suo straordinario show. Imponente l’allestimento, che si avvale di una scenotecnica da mille e una notte.





Biglietti disponibili in prevendita nei circuiti Ticketone, Vivaticket, e Ticketmaster. Tutte le info sono reperibili su www.mikasounds.com.



REGGIO LIVE FEST 2019 - MIKAUna coproduzione Comune di Reggio Calabria e Show Net srl

Direzione Artistica: Ruggero Pegna per Show Net s.r.l.

Direzione Organizzativa: Ruggero Pegna per Show Net s.r.l. - Servizio promozione della Città e Sviluppo del Turismo per Comune di Reggio Calabria



Info: tel. 0968 441888

www.ruggeropegna.it

info@ruggeropegna.it – turismo@reggiocal.it



