AVR - Modifiche nel servizio di raccolta differenziata porta a porta per le festività

AVVISO FESTIVITÀ



Si ricorda ai cittadini che nei prossimi giorni, durante queste festività, vi saranno delle modifiche nel servizio di raccolta differenziata porta a porta (come già indicato nei calendari distribuiti in precedenza).



➡ PORRE ATTENZIONE AI GIORNI NELLE VICINANZE DELLE FESTIVITA' PER EVENTUALI VARIAZIONI DI RACCOLTA



➡ GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 2019 il punto di consegna dei kit per la raccolta differenziata porta a porta presso gli UFFICI COMUNALI DEL SERVIZIO ANAGRAFE Via Torrione Prolungamento 2/N NON SARÀ OPERATIVO.



➡ IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI CONDERA IL 24 E 31 DICEMBRE SARÀ APERTO DALLE 08:00 ALLE 13:00, MENTRE IL 25 E 26 DICEMBRE NON SARÀ OPERATIVO.



Vi ringraziamo per la collaborazione e VI AUGURIAMO BUONE FESTE!





DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Per ulteriori informazioni potete consultare l'indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l'App DifferenziAPP.



Alla sezione link a destra i calendari divisi per area