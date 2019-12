Sotto le stelle di Natale 2019

Il Natale è senza dubbio il periodo più suggestivo dell'anno, per il calore, i colori, per la magia delle luci, per l’opportunità di riunirsi in famiglia, per la gioia disegnata nei volti dei bambini.

Come ogni anno, il Planetario Pythagoras organizza un ciclo di eventi dedicati alla festa più attesa che quest’anno son inseriti all’interno delle attività programmate dal settore Cultura del Comune di Reggio Calabria.

“Sotto le Stelle di Natale” è il tema che il Planetario Pythagoras Città Metropolitana Reggio Calabria propone per le festività natalizie.



Il programma si snoda tra incontri con le scuole, rappresentazioni teatrali, conferenze sul significato del Natale nelle varie culture, incontri con le fasce più deboli del nostro territorio, l’analisi sui recenti risultati scientifici relativi all’origine ed evoluzione dell’Universo.

Che Natale sarebbe senza il gioco della tombola? Ed allora uno spazio particolare sarà riservato ai bambini, per i quali arriverà “la befana” del Planetario, con una calza piena di premi “astronomici

.

Le finalità sottese a questa iniziativa, come tutte le altre messe in atto dal Planetario sono, da un lato, mettere al centro le scuole, il loro impegno, le loro attività e dall’altro di offrire “pillole” di scienza al vasto pubblico, per aiutarlo a comprendere il ruolo della scienza e della tecnologia.

Tra le varie discipline scientifiche, l'Astronomia è, certamente, quella che maggiormente attrae l'interesse del pubblico, catturandone l'attenzione attraverso aspetti molto diversi fra loro. Questo perché il cielo è sotto gli occhi di tutti, ed un cielo stellato in una notte buia dà veramente la sensazione dell’infinito. L’Astronomia ha lo stesso potere seducente della Musica, lo stesso potere educativo, la regolarità dei movimenti celesti predispone, infatti, all’ordine, al rispetto delle regole e rappresenta il veicolo emozionale privilegiato per evidenziare che la Scienza è cultura.



L’obiettivo ultimo, quindi, è quello di contribuire ai processi di inclusione sociale convinti che partecipare alle attività culturali può produrre esiti positivi non solo a livello individuale, quali l’incremento dell’autostima o della creatività, ma anche a livello della intera comunità.