SI COMUNICA CHE A CAUSA DI LAVORI DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE IN VIA SAN GIORGIO EXTRA, NELLA GIORNATA DI GIOVEDI' 05/12/2019, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 16,30, SARA' INTERROTTA L'ENERGIA ELETTRICA E PERTANTO SI POTRANNO VERIFICARE DISSERVIZI IDRICI PER TUTTA LA GIORNATA NELLA ZONA DEL CENTRO STORICO.



F.TO IL DIRIGENTE



ARCH. DEMETRIO BEATINO

(pubbl. il 04/12/2019)