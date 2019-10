L’Amministrazione comunale e metropolitana di Reggio Calabria presentano “Come Cambia la Città”, un percorso di immagini e visualizzazioni per raccontare le trasformazioni, i percorsi di pianificazione e partecipazione civica in atto.



Lunedì 28 ottobre 2019 presso il Teatro "Francesco Cilea" di Reggio Calabria a partire dalle ore 17.30 i rappresentanti dell’amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà divulgheranno le modalità di impiego delle risorse pubbliche, nazionali ed europee, le opere compiute e quelle pianificate, attraverso la presentazione di due nuovi strumenti:



- Il sito web “come cambia la città” è un nuovo strumento di monitoraggio civico e trasparenza che si aggiunge al portale della partecipazione civica.



- Una pubblicazione cartacea che cataloga gli ambiti di intervento

Entrambi gli strumenti saranno disponibili a breve



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare