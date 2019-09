Calendari dei colloqui - Copertura di n.1 posto Dirigente amministrativo-contabile

Avviso di pubblicazione del calendario dei colloqui di cui all’Avviso per di mobilità per il conferimento di incarico a contratto a tempo pieno e indeterminato per la figura di n.1 dirigente amministrativo/contabile

Ad esito della riunione del 5 settembre 2019 e preso atto dell’elenco degli ammessi correlato dei punteggi conseguiti nella fase di valutazione curriculare ritualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente sull’Albo Pretorio, la Commissione, composta dalla dott.ssa Giovanna Acquaviva- Segretario Generale(Presidente), dal Dott. Francesco Consiglio Dirigente Settore Finanze e tributi (componente) e dal dott. Daniele Piccione – Dirigente Settore “Patrimonio e partecipate”(componente), ha definito il calendario dei colloqui come pubblicato nella sezione LINK sulla destra di questa pagina.



La Commissione rileva inoltre che, con pubblicazione del 30/07/2019, sono stati resi noti i criteri per lo svolgimento dei colloqui per come collegialmente stabiliti mediante la pubblicazione dello stralcio del verbale della seduta del 08/07/2019.



Il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica all’indirizzo dei candidati anche ai fini della convocazione del colloquio che si svolgerà nella data ed orari a margine di ciascun nominativo indicato presso l’Ufficio del Segretario Generale, Palazzo San Giorgio.

(pubb. il 05.09.2019)

Ad esito dell'esame dell'istanze fatte pervenute la Commissione, composta dalla dott.ssa Giovanna Acquaviva - Segretario Generale (Presidente), dal Dott. Francesco Consiglio - Dirigente Settore Finanze e Tributi (componente) e dal dott Daniele Piccione - Dirigente Settore "Patrimonio e partecipate" (componente) ha formato i seguenti elenchi (pubblicati nella sezione Link sulla destra):

Elenco ammessi con esito valutazione curriculare;

Elenco degli esclusi;

La Commissione inoltre rende noti i criteri (pubblicati nella sezione Link sulla destra) per lo svolgimento dei colloqui per come collegialmente stabiliti mediante la pubblicazione dello stralcio del verbale della seduta del 08/07/2019, rilevando che il calendario di svolgimento dei colloqui sarà oggetto di successiva pubblicazione:

Definizione dei criteri per la gestione del colloquio.

La Commissione prevede in conformità all'avviso che il colloquio avrà l'obiettivo di approfondire la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali ed anche motivazionali richiesti per il posto da ricoprire.



Per garantire la massima trasparenza nelle procedure, la Commissione decide che, il giorno stabilito per il colloquio, verranno predisposte delle schede, in numero doppio a quello dei candidati, che dovranno essere estratte a sorte dal candidato prima di procedere al colloquio.



Al fine di verificare le competenze specialistiche e trasversali come previsto nell'avviso della procedura, le singole schede conterranno n.3 domande bilanciate di cui n.2 afferenti alle materie specificatamente tecniche correlate al posto da ricoprire e n.1 domanda trasversale di natura multidisciplinare. Per ciascuna domanda la Commissione avrà a disposizione punti 5, per un massimo di 15 punti in conformità all'Avviso.



Il colloquio verterà poi sull'aspetto motivazionale del singolo candidato per un punteggio massimo di 5 punti.



La Commissione concorda che, a conclusione dei colloqui verranno pubblicati gli esiti degli stessi e i punteggi complessivamente conseguiti da ciascun candidato.