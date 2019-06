Centro Storico: consegna SACCHETTI per la raccolta differenziata porta a porta

La società AVR, avvisa cittadini che dal 27 MAGGIO 2019 avrà inizio la consegna della 2^ fornitura di sacchetti (per carta, vetro e multimateriale) per gli abitanti del CENTRO STORICO.

Al fine di consentire il ritiro del kit di sacchetti in maniera semplice, veloce ed ordinata da parte degli utenti coinvolti da tale distribuzione, le consegne sono state suddivise in 4 scaglioni, in ordine alfabetico.

Pertanto, chi dovrà ritirare il kit per la raccolta differenziata porta a porta, potrà recarsi presso il punto di consegna allestito all’interno del LIDO COMUNALE, nei seguenti giorni:



- Cognomi dalla A alla F: dal 27/05 al 01/06

- Cognomi dalla G alla L: dal 03/06 al 08/06

- Cognomi dalla M alla R: dal 10/06 al 15/06

- Cognomi dalla S alla Z: dal 17/06 al 22/06



e nei seguenti orari:



Lunedì - dalle 08:30 alle 14:00.

Martedì – dalle 13:00 alle 18:00.

Mercoledì - dalle 08:30 alle 14:00.

Giovedì - dalle 13:00 alle 18:00.

Venerdì - dalle 13:00 alle 18:00.

Sabato - dalle 08:30 alle 14:00.





Si rammenta che per il RITIRO GRATUITO DEL KIT, bisogna munirsi di tessera sanitaria e di un documento d’identità.





DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Per ulteriori informazioni potete consultare l'indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l'App DifferenziAPP.