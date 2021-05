Si comunica che, a causa di una riparazione sulla condotta idrica comunale, dalle ore 08:30 del giorno 26.05.2021, saranno previsti disservizi idrici nel comprensorio comunale della ex circoscrizione XV, ed in particolare nelle zone di via Nazionale Bocale, via Nazionale Pellaro e zone limitrofe.

Si presume che nel pomeriggio della stessa giornata, verrà ripristinata la normale erogazione idrica.